Serie A, comincia la 29a giornata. Il programma
13/03/2026 | 00:27:44
Comincia la 29a giornata di Serie A con l’anticipo tra Torino e Parma.
Il programma completo:
29ª giornata – Serie A
Venerdì 13 marzo 2026
-
Torino – Parma (20:45)
Sabato 14 marzo 2026
-
Inter – Atalanta (15:00)
-
Napoli – Lecce (18:00)
-
Udinese – Juventus (20:45)
Domenica 15 marzo 2026
-
Hellas Verona – Genoa (12:30)
-
Pisa – Cagliari (15:00)
-
Como – Roma (15:00)
-
Sassuolo – Bologna (18:00)
-
Lazio – Milan (20:45)
Lunedì 16 marzo 2026
-
Cremonese – Fiorentina (20:45)