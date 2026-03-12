TOP NEWS
Serie A, comincia la 29a giornata. Il programma

13/03/2026 | 00:27:44

Comincia la 29a giornata di Serie A con l’anticipo tra Torino e Parma.
Il programma completo:

 29ª giornata – Serie A

Venerdì 13 marzo 2026

  • TorinoParma (20:45)

 Sabato 14 marzo 2026

  • InterAtalanta (15:00)

  • NapoliLecce (18:00)

  • UdineseJuventus (20:45)

 Domenica 15 marzo 2026

  • Hellas VeronaGenoa (12:30)

  • PisaCagliari (15:00)

  • ComoRoma (15:00)

  • SassuoloBologna (18:00)

  • LazioMilan (20:45)

 Lunedì 16 marzo 2026

  • CremoneseFiorentina (20:45)