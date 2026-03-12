Serie A, comincia la 29a giornata. Il programma

13/03/2026 | 00:27:44

Comincia la 29a giornata di Serie A con l’anticipo tra Torino e Parma.

Il programma completo:

29ª giornata – Serie A

Venerdì 13 marzo 2026

Torino – Parma (20:45)

Sabato 14 marzo 2026

Inter – Atalanta (15:00)

Napoli – Lecce (18:00)

Udinese – Juventus (20:45)

Domenica 15 marzo 2026

Hellas Verona – Genoa (12:30)

Pisa – Cagliari (15:00)

Como – Roma (15:00)

Sassuolo – Bologna (18:00)

Lazio – Milan (20:45)

Lunedì 16 marzo 2026