Serie A, comincia la 23a giornata. Il programma
30/01/2026 | 00:20:11
Comincia la 23a giornata di Serie A con l’anticipo tra Lazio e Genoa. Lungo programma che si chiuderà martedì sera.
Questo il programma:
23ª Giornata – Serie A 2025/26
Venerdì 30 gennaio 2026
20:45 – Lazio vs Genoa
Sabato 31 gennaio 2026
15:00 – Pisa vs Sassuolo
18:00 – Napoli vs Fiorentina
20:45 – Cagliari vs Verona
Domenica 1 febbraio 2026
12:30 – Torino vs Lecce
15:00 – Como vs Atalanta
18:00 – Cremonese vs Inter
20:45 – Parma vs Juventus
Lunedì 2 febbraio 2026
20:45 – Udinese vs Roma
Martedì 3 febbraio 2026
20:45 – Bologna vs Milan
Foto: logo Serie A