Serie A, comincia la 20a giornata. Il programma
10/01/2026 | 00:20:33
Parte la 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.
Questo il programma completo:
20ª Giornata – Serie A 2025/26
Sabato 10 gennaio 2026
15:00 – Como vs Bologna
15:00 – Udinese vs Pisa
18:00 – Roma vs Sassuolo
20:45 – Atalanta vs Torino
Domenica 11 gennaio 2026
12:30 – Lecce vs Parma
15:00 – Fiorentina vs Milan
18:00 – Verona vs Lazio
20:45 – Inter vs Napoli
Lunedì 12 gennaio 2026
18:30 – Genoa vs Cagliari
20:45 – Juventus vs Cremonese
Foto: sito Serie A