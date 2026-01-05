Serie A, comincia la 19a giornata. Il programma
06/01/2026 | 00:20:09
Comincia di fatto l’ultima giornata del girone di andata di Serie A (in attesa con i recuperi delle gare della Supercoppa), che coincide con l’ultima festività, l’Epifania.
Questo il programma:
Martedì 6 gennaio 2026
Pisa vs Como – ore 15:00
Lecce vs Roma – ore 18:00
Sassuolo vs Juventus – ore 20:45
Mercoledì 7 gennaio 2026
Bologna vs Atalanta – ore 18:30
Napoli vs Verona – ore 18:30
Lazio vs Fiorentina – ore 20:45
Parma vs Inter – ore 20:45
Torino vs Udinese – ore 20:45
Giovedì 8 gennaio 2026
Cremonese vs Cagliari – ore 18:30
Milan vs Genoa – ore 20:45
Foto: logo Serie A