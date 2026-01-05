TOP NEWS
Serie A, comincia la 19a giornata. Il programma

06/01/2026 | 00:20:09

Comincia di fatto l’ultima giornata del girone di andata di Serie A (in attesa con i recuperi delle gare della Supercoppa), che coincide con l’ultima festività, l’Epifania.
Questo il programma:

Martedì 6 gennaio 2026

  • Pisa vs Como – ore 15:00

  • Lecce vs Roma – ore 18:00

  • Sassuolo vs Juventus – ore 20:45

 Mercoledì 7 gennaio 2026

  • Bologna vs Atalanta – ore 18:30

  • Napoli vs Verona – ore 18:30

  • Lazio vs Fiorentina – ore 20:45

  • Parma vs Inter – ore 20:45

  • Torino vs Udinese – ore 20:45

 Giovedì 8 gennaio 2026

  • Cremonese vs Cagliari – ore 18:30

  • Milan vs Genoa – ore 20:45

Foto: logo Serie A