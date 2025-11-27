Serie A, comincia la 13a giornata. Il programma
28/11/2025 | 00:15:03
Conclusa la tre giorni europea, parte subito la Serie A con la 13a giornata. Si scende in campo stasera con Como-Sassuolo.
Questo il programma:
-
Como – Sassuolo → Venerdì 28 novembre, 20:45
-
Genoa – Verona → Sabato 29 novembre, 15:00
-
Parma – Udinese → Sabato 29 novembre, 15:00
-
Juventus – Cagliari → Sabato 29 novembre, 18:00
-
Milan – Lazio → Sabato 29 novembre, 20:45
-
Lecce – Torino → Domenica 30 novembre, 12:30
-
Pisa – Inter → Domenica 30 novembre, 15:00
-
Atalanta – Fiorentina → Domenica 30 novembre, 18:00
-
Roma – Napoli → Domenica 30 novembre, 20:45
-
Bologna – Cremonese → Lunedì 1 dicembre, 20:45
Foto: sito Serie A