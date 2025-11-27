TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, comincia la 13a giornata. Il programma

28/11/2025 | 00:15:03

article-post

Conclusa la tre giorni europea, parte subito la Serie A con la 13a giornata. Si scende in campo stasera con Como-Sassuolo.

Questo il programma:

  • Como – Sassuolo → Venerdì 28 novembre, 20:45

  • Genoa – Verona → Sabato 29 novembre, 15:00

  • Parma – Udinese → Sabato 29 novembre, 15:00

  • Juventus – Cagliari → Sabato 29 novembre, 18:00

  • Milan – Lazio → Sabato 29 novembre, 20:45

  • Lecce – Torino → Domenica 30 novembre, 12:30

  • Pisa – Inter → Domenica 30 novembre, 15:00

  • Atalanta – Fiorentina → Domenica 30 novembre, 18:00

  • Roma – Napoli → Domenica 30 novembre, 20:45

  • Bologna – Cremonese → Lunedì 1 dicembre, 20:45

Foto: sito Serie A