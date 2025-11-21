TOP NEWS
Serie A, comincia la 12a giornata. Il programma

22/11/2025 | 00:20:05

Dopo la sosta per le Nazionali, torna la Serie A con la 12a giornata, ricca di tanti scontri diretti.

Questo il programma:

Sabato 22 novembre 2025

15:00 Cagliari – Genoa

15:00 Udinese – Bologna

18:00 Fiorentina – Juventus

20:45 Napoli – Atalanta

Domenica 23 novembre 2025

12:30 Verona – Parma

15:00 Cremonese – Roma

18:00 Lazio – Lecce

20:45 Inter – Milan

Lunedì 24 novembre 2025

18:30 Torino – Como

20:45 Sassuolo – Pisa

Foto: logo Serie A