Serie A, comincia la 12a giornata. Il programma
22/11/2025 | 00:20:05
Dopo la sosta per le Nazionali, torna la Serie A con la 12a giornata, ricca di tanti scontri diretti.
Questo il programma:
Sabato 22 novembre 2025
15:00 Cagliari – Genoa
15:00 Udinese – Bologna
18:00 Fiorentina – Juventus
20:45 Napoli – Atalanta
Domenica 23 novembre 2025
12:30 Verona – Parma
15:00 Cremonese – Roma
18:00 Lazio – Lecce
20:45 Inter – Milan
Lunedì 24 novembre 2025
18:30 Torino – Como
20:45 Sassuolo – Pisa
Foto: logo Serie A