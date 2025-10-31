Serie A, comincia la 10a giornata. Il programma

Comincia la 10a giornata di Serie A. Tre gli anticipi di oggi, con l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus questa sera alle 20.45 a Cremona.
Sabato 1 novembre 2025
Udinese – Atalanta ore 15:00
Napoli – Como ore 18:00
Cremonese – Juventus ore 20:45
Domenica 2 novembre 2025
Verona – Inter ore 12:30
Fiorentina – Lecce ore 15:00
Torino – Pisa ore 15:00
Parma – Bologna ore 18:00
Milan – Roma ore 20:45
Lunedì 3 novembre 2025
Sassuolo – Genoa ore 18:30
Lazio – Cagliari ore 20:45
