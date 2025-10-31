TOP NEWS
Serie A, comincia la 10a giornata. Il programma

01/11/2025 | 00:15:13

Comincia la 10a giornata di Serie A. Tre gli anticipi di oggi, con l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus questa sera alle 20.45 a Cremona.

Sabato 1 novembre 2025

Udinese – Atalanta ore 15:00

Napoli – Como ore 18:00

Cremonese – Juventus ore 20:45

Domenica 2 novembre 2025

Verona – Inter ore 12:30

Fiorentina – Lecce ore 15:00

Torino – Pisa ore 15:00

Parma – Bologna ore 18:00

Milan – Roma ore 20:45

Lunedì 3 novembre 2025

Sassuolo – Genoa ore 18:30

Lazio – Cagliari ore 20:45
Foto: Logo Serie A