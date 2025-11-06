TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, comincia l’11a giornata. Il programma

07/11/2025 | 00:20:56

article-post

Parte oggi con l’anticipo tra Pisa e Cremonese l’11a giornata di Serie A.

Questo il programma:

  • Pisa-Cremonese: 7 novembre alle 20:45
  • Como-Cagliari: 8 novembre alle 15:00
  • Lecce-Verona: 8 novembre alle 15:00
  • Juventus-Torino: 8 novembre alle 18:00
  • Parma-Milan: 8 novembre alle 20:45
  • Atalanta-Sassuolo: 9 novembre alle 12:30
  • Genoa-Fiorentina: 9 novembre alle 15:00
  • Bologna-Napoli: 9 novembre alle 15:00
  • Roma-Udinese: 9 novembre alle 18:00
  • Inter-Lazio: 9 novembre alle 20:45
    Foto: logo Serie A