Serie A, comincia l’11a giornata. Il programma
07/11/2025 | 00:20:56
Parte oggi con l’anticipo tra Pisa e Cremonese l’11a giornata di Serie A.
Questo il programma:
- Pisa-Cremonese: 7 novembre alle 20:45
- Como-Cagliari: 8 novembre alle 15:00
- Lecce-Verona: 8 novembre alle 15:00
- Juventus-Torino: 8 novembre alle 18:00
- Parma-Milan: 8 novembre alle 20:45
- Atalanta-Sassuolo: 9 novembre alle 12:30
- Genoa-Fiorentina: 9 novembre alle 15:00
- Bologna-Napoli: 9 novembre alle 15:00
- Roma-Udinese: 9 novembre alle 18:00
- Inter-Lazio: 9 novembre alle 20:45
Foto: logo Serie A