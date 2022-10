Serie A: colpo Monza (3-0), Giampaolo indifendibile. Pari a Lecce, il Sassuolo annienta la Salernitana (5-0)

Il Monza di Palladino vince la seconda partita di fila: dopo l’impresa sulla Juve, colpaccio in casa della Samp con un gol nel primo tempo (Pessina), nella ripresa prodezza dell’ex Caprari e tris nel finale di Sensi. Marco Giampaolo, in tribuna perché squalificato, è indifendibile: 2 punti in 8 partite, sempre in classifica, l’esonero sembra inevitabile al netto di tutte le problematiche societarie (ricordiamo che la Samp ha sempre D’Aversa sotto contratto, non mancano i nostalgici di Ranieri e Iachini, qualcuno ha proposto De Rossi). Pareggio a Lecce, 1-1 con un rigore a testa: vantaggio Cremonese con Daniel Ciofani, risposta di Strefezza e nella ripresa grossa occasione sciupata da Okereke. Poker del Sassuolo e Salernitana irriconoscibile: gran gol di Laurienté, raddoppio di Pinamonti su rigore, tris di Thorstvedt, poker di Harroui e manita di Antiste.

Questi i risultati:

Lecce-Cremonese 1-1

Sampdoria-Monza 0-3

Sassuolo-Salernitana 5-0

Foto: twitter Monza