Serie A: Colpo Cagliari, 1-1 a Napoli. Palacio (tripletta) risponde alla Fiorentina nel 3-3

Nelle altre due gare delle 15.00 della 34a giornata di Serie A, altri due pareggi, come a Reggio Emilia.

Il Napoli pareggia 1-1 al Maradona. Azzurri in vantaggio grazie ad un gol di Osimhen al 14′. Partita molto bella, con il Cagliari che non si è mai arreso e ha lottato fino alla fine. Protagonista Meret che però nel finale deve arrendersi ad un gol di Nandez al 94′.

In chiave salvezza, bellissimo 3-3 nel derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna. Gara vibrante, Viola avanti con un rigore di Vlahovic. Pareggio emiliano con Rodrigo Palacio a chiudere il primo tempo. Nella ripresa, Fiorentina ancora avanti per 2 volte, prima con Bonaventura e poi con Vlahovic, ma sempre Palacio a rispondere per la tripletta del 3-3 finale.

Foto: Twitter Cagliari