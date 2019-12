Serie A: colpo Bologna a Lecce, 1-1 tra Parma e Brescia. Stasera Sassuolo-Napoli

Una vittoria in trasferta e un pareggio sono i risultati maturati negli incontri della 17esima giornata di Serie A in programma alle 15:00. Il Bologna di Mihajlovic ha trionfato per 3 a 2 sul campo del Lecce: in svantaggio di tre gol, i salentini hanno provato a recuperare il match nel finale, ma le reti di Babacar e Farias non sono state sufficienti. 1 a 1, invece al Tardini, tra Parma e Brescia: in gol Grassi e Balotelli.

Sampdoria-Juventus 1-2 (Caprari – Dybala, Ronaldo)

Fiorentina-Roma 1-4 (Badelj – Dzeko, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo)

Udinese-Cagliari 2-1 (De Paul, Fofana – Joao Pedro)

Inter-Genoa 4-0 (Lukaku 2, Gagliardini, Esposito)

Torino-Spal 1-2 (Rincon – Strefezza, Petagna)

Atalanta-Milan 5-0 (Gomez, Pasalic, Ilicic (2), Muriel)

Lecce-Bologna 2-3 (Babacar, Farias – Orsolini (2), Soriano)

Parma-Brescia 1-1 (Grassi – Balotelli)

Sassuolo-Napoli, domenica 22 dicembre, ore 20.45

Lazio-Hellas Verona, mercoledì 5 febbraio 2020

CLASSIFICA: Inter, Juve 42; Lazio 36; Roma 35; Atalanta 31; Cagliari 29; Parma 25; Bologna 22; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Sassuolo 19; Udinese 18; Fiorentina 17; Lecce, Sampdoria 15; Brescia 14; Spal 12; Genoa 11.