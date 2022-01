In vista del prossimo turno di Serie A che si disputerà domenica, una delle partite in programma ha subito una variazione di orario. Parliamo di Empoli-Sassuolo, il cui fischio d’inizio sarà alle 14:30 e non più alle 12:30. La decisione è stata resa nota dalla Lega Serie A sul proprio sito ufficiale.

FOTO: Twitter Empoli