Serie A: Calò premiato come miglior giocatore di ottobre

12/11/2026 | 15:45:19

Giacomo Calò, una delle rivelazioni di questo campionato, è stato votato dai tifosi, insieme a dati statistici individuali, come il miglior giocatore di ottobre della Serie A. Il centrocampista del Frosinone, che in questo scorcio di stagione ha messo a referto 5 gol e 1 assist, riceverà il premio a minuti dall’inizio della sfida contro in Parma il prossimo 28 novembre. Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Serie A, ne ha parlato così sul sito della Lega: “Giacomo Calò è una delle storie più belle e sorprendenti di questo avvio di stagione. Al suo debutto in Serie A ha saputo imporsi con personalità e qualità, dimostrando che il talento, quando incontra determinazione e lavoro quotidiano, può emergere e affermarsi a qualsiasi età. I numeri raccontano solo una parte del suo impatto: tre gol in quattro partite a ottobre, cinque reti e un assist complessivi in campionato. Ma ciò che colpisce davvero è la capacità di interpretare il ruolo di centrocampista moderno, unendo visione di gioco, intensità e una pericolosità costante dalla distanza. L’incontro con Mister Alvini a Frosinone ha segnato la svolta di una carriera costruita con pazienza, sacrificio e fiducia nei propri mezzi. La sua parabola ci ricorda che nel calcio non esistono traguardi preclusi, ma occasioni da saper cogliere. La storia di Calò dimostra che il talento cresce dove c’è sacrificio: la Serie A premia chi non smette di crederci“.

Foto: Instagram Calò