Serie A: Bologna-Spal, le formazioni ufficiali

Per la Serie A è di nuovo tempo di scendere in campo. Questa sera, alle 20.45, andrà in scena al Dall’Ara l’anticipo della 2^ giornata tra i padroni di casa del Bologna e la Spal. Queste le scelte ufficiali di Mihajlovic e Semplici:

BOLOGNA-SPAL, FORMAZIONI UFFICIALI:

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Destro, Sansone. All.: Mihajlovic.

SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna. All.: Semplici.

ARBITRO: Di Bello.

Foto: Twitter Bologna