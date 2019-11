Serie A: Bologna-Inter, le formazioni ufficiali

Ostacolo Bologna per l‘Inter di Antonio Conte. I nerazzurri scenderanno in campo alle ore 18 contro la compagine emiliana, in un Dall’Ara praticamente sold-out. Queste le formazioni ufficiali.

BOLOGNA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna: Skorupski, Mbaye, Bani, Danilo, Krejci, Poli, Svamberg, Soriano, Orsolini, Palacio, Sansone. Allenatore: De Leo.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi, Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

Foto: Inter Twitter