Serie A: blitz della Samp a Udine. Il Bologna rimontato nel finale. Cutrone acciuffa l’Hellas

Vince la Sampdoria contro l’Udinese che prova a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica in una gara ricca di emozioni: prima i friulani con Lasagna, poi ci pensa Quagliarella e Bonazzoli a completare la vittoria dei blucerchiati in rimonta prima del sigillo finale di Gabbiadini nei minuti di recupero. Pareggia in extremis la Fiorentina in casa contro l’Hellas Verona, gli scaligeri passano in vantaggio al 18′ con Faraoni e poi sono bravi ad amministrare la gara prima del gol di Cutrone al 96′. Scialbo pari invece tra Cagliari e Lecce, solo 0-0 in Sardegna. 2-2 nel finale invece tra Parma e Bologna, i rossoblu passano sul doppio vantaggio con Danilo e Soriano, nel finale il Parma riaggancia il risultato grazie ai gol di Kurtic e Inglese.

Foto: twitter Sampdoria