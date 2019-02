Serie A: Atalanta, rimonta da 4° posto. Vince il Toro, colpo Frosinone a Marassi

Sono terminate le tre gare del pomeriggio, valide per la 23esima giornata di Serie A. Vittoria in rimonta dell’Atalanta che aggancia così Lazio e Roma al quarto posto: Ilicic e Zapata ribaltano l’iniziale vantaggio della Spal siglato dall’ex Petagna. Successo anche per il Toro, che tra le mura amiche soffre ma batte l’Udinese per 1-0 grazie alla rete di Ola Aina. Colpo esterno del Frosinone in casa della Samp: gli uomini di Baroni sbancano Marassi, decisivo il gol di Ciofani. Di seguito il quadro completo con risultati, marcatori e classifica aggiornata.

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO

20:30 Lazio-Empoli 1-0 (Caicedo)

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

20:30 Chievo-Roma 0-3 (El Shaarawy, Dzeko, Kolarov)

SABATO 9 FEBBRAIO

18:00 Fiorentina-Napoli 0-0

20:30 Parma-Inter 0-1 (Lautaro Martinez)

DOMENICA 10 FEBBRAIO

12:30 Bologna-Genoa 1-1 (Destro – Lerager)

15:00 Atalanta-Spal 1-2 (Petagna – Ilicic, Zapata)

15:00 Sampdoria-Frosinone 0-1 (Ciofani)

15:00 Torino-Udinese 1-0 (Ola Aina)

18:00 Sassuolo-Juventus

20:30 Milan-Cagliari

Classifica: Juventus 60; Napoli 52; Inter 43; Atalanta, Lazio, Roma 38; Milan 36; Torino 34; Sampdoria 33; Fiorentina 32; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 24; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Empoli 18; Bologna 17; Frosinone 16; Chievo* 9.

* meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Genoa