Serie A, approvato il nuovo regolamento per il recupero e la prosecuzione delle gare

29/07/2025 | 17:57:33

La Lega Serie A ha approvato il nuovo regolamento relativo al recupero delle partite non iniziate e la prosecuzione di quelle interrotte. Il nuovo regolamento Serie A stabilisce che le gare non iniziate o interrotte si recuperano il giorno successivo, salvo eccezioni (come sosta nazionali, impraticabilità del campo o sovrapposizioni di calendario). Le partite interrotte riprenderanno dai minuti mancanti, con le stesse condizioni di gioco. È definita “prima data utile” la prima finestra con almeno due giorni liberi prima e dopo. Le squadre potranno schierare tre nuovi tesserati, ma non i giocatori espulsi, sostituiti o squalificati al momento dell’interruzione. Le sanzioni disciplinari valgono solo a partita completata. il regolamento integrale:

Art 1. DETERMINAZIONE DEL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE.

Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato dalla

Lega Nazionale Professionisti Serie A per la disputa della gara non iniziata, fatti salvi i

seguenti casi:

a) perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara

in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la disputa della

gara non iniziata;

b) il giorno successivo si collochi nell’ambito di una finestra FIFA con rilascio

obbligatorio dei calciatori previsto dall’International Match Calendar ( di seguito

detta sosta Nazionali) o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi

rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le

Società siano coinvolte, sia essa di calendario o di recupero di una gara non iniziata

o di prosecuzione di una gara interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali

organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A o di altre competizioni

internazionali ufficiali alle quali le Società sono state autorizzate a partecipare;

c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni

che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e

determinino l’impossibilità di recuperare la gara non iniziata il giorno successivo a

quello fissato.

2. In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l’organo indicato nello Statuto

Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre il rinvio

della gara non iniziata alla prima data utile (come infra definita all’Art. 3).

Art 2. DETERMINAZIONE DELLA PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE.

1.Per le gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano

l’irrogazione delle sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, deve essere

disposta la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non

giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal Direttore di gara. La gara

interrotta riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento

dell’interruzione, come da referto del Direttore di gara.

2. La prosecuzione della gara interrotta è disposta per il giorno successivo a quello nel quale

si è disputata la gara interrotta, fatti salvi i seguenti casi:

a) perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara

in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la gara

interrotta;

b) il giorno successivo si collochi nell’ambito di una sosta Nazionali o ad una distanza

temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente

successiva nella quale una o entrambe le Società siano coinvolte, sia essa di

calendario o di recupero di una gara non iniziata o di prosecuzione di una gara

interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale

Professionisti Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le

Società sono state autorizzate a partecipare;

c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni

che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e

determinino l’impossibilità di proseguire la gara interrotta il giorno successivo a

quello fissato.

3. In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l’Organo indicato nello Statuto

Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre la

prosecuzione della gara interrotta nella prima data utile (come infra definita all’Art. 3).

Art. 3 DEFINIZIONE DI PRIMA DATA UTILE.

Si definisce prima data utile la prima data di calendario libera, nel rispetto delle finestre

FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori secondo l’International Match Calendar, nella

quale entrambe le Società non abbiano gare ufficiali precedenti o successive già fissate

ad una distanza temporale di tre giorni, ossia ce ne siano due completamente liberi

successivi alla gara precedente e due completamente liberi precedenti alla gara

successiva.

Art. 4 NORME RELATIVE AI TESSERATI IN OCCASIONE DELLA PROSECUZIONE.

1.Alla prosecuzione della gara interrotta possono partecipare tutti i tesserati delle due

Società coinvolte nella gara interrotta con le seguenti specificazioni (e fermo restando,

in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del CGS FIGC):

a) possono essere schierati tutti i calciatori tesserati per le due Società al momento

dell’interruzione (ad eccezione di quelli che, medio tempore, si siano svincolati o che

siano stati trasferiti ad altra Società), indipendentemente dal fatto che fossero o

meno presenti sulla distinta del Direttore di gara il giorno dell’interruzione e fatto

salvo quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del presente comma 2;

b) ciascuna delle due Società può schierare fino a tre calciatori che siano stati

tesserati successivamente alla gara interrotta ad eccezione di quelli che siano stati

oggetto di trasferimento tra di esse;

c) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della gara interrotta non possono

essere schierati nuovamente né possono sostituire altri calciatori nel corso della

prosecuzione;

d) i calciatori espulsi nel corso della gara interrotta non possono essere schierati

nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

e) i calciatori squalificati per la gara interrotta non possono essere schierati nella

prosecuzione;

f)possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati per effetto di

una decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla gara interrotta e

precedentemente rispetto alla prosecuzione;

g) ai fini del computo del numero massimo di sostituzioni consentite per ciascuna

delle due Società, si dovrà tenere conto, nel corso della prosecuzione, di quelle già

effettuate nel corso della gara interrotta.

2. Le singole sanzioni inflitte del Direttore di gara nel corso della gara interrotta non

saranno prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata e

completata anche la prosecuzione

Foto: sito serie a