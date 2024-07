Serie A, anticipi e posticipi delle prime tre giornate della stagione 2024-25. Aprono Genoa-Inter e Parma-Fiorentina

Marassi e Tardini: la Serie A Enilive 2024/25 parte da qui. Genoa-Inter e Parma-Fiorentina apriranno il programma della prima giornata alle 18.30 di sabato 17 agosto, seguite da Empoli-Monza e Milan-Torino alle 20.45. Quattro partite anche domenica 18 agosto: Bologna-Udinese ed Hellas Verona-Napoli scenderanno in campo alle 18.30 con Cagliari-Roma e Lazio Venezia alle 20.45. La prima giornata si chiuderà di lunedì con Lecce-Atalanta alle 18.30 e Juventus-Como alle 20.45.

PRIMA GIORNATA

Sabato 17 agosto, ore 18.30 Genoa-Inter

Sabato 17 agosto, ore 18.30 Parma-Fiorentina

Sabato 17 agosto, ore 20.45 Empoli-Monza

Sabato 17 agosto, ore 20.45 Milan-Torino

Domenica 18 agosto, ore 18.30 Bologna-Udinese

Domenica 18 agosto, ore 18.30 Hellas Verona-Napoli

Domenica 18 agosto, ore 20.45 Cagliari-Roma

Domenica 18 agosto, ore 20.45 Lazio-Venezia

Lunedì 19 agosto, 18.30 Lecce-Atalanta

Lunedì 19 agosto, 20.45 Juventus-Como

SECONDA GIORNATA

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Parma-Milan

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Udinese-Lazio

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Inter-Lecce

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Monza-Genoa

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Fiorentina-Venezia

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Torino-Atalanta

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Napoli-Bologna

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Roma-Empoli

Lunedì 26 agosto, 18.30 Cagliari-Como

Lunedì 26 agosto, 20.45 Hellas Verona-Juventus

TERZA GIORNATA

Venerdì 30 agosto, ore 18.30 Venezia-Torino

Venerdì 30 agosto, ore 20.45 Inter-Atalanta

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Bologna-Empoli

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Lecce-Cagliari

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Lazio-Milan

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Napoli-Parma

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Fiorentina-Monza

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Genoa-Hellas Verona

Domenica 1 settembre, ore 20.45 Udinese-Como

Domenica 1 settembre, ore 20.45 Juventus-Roma

Foto: logo Serie A