Serie A, anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-27
24/06/2026 | 16:39:47
La Lega Serie A pubblica già gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato 2026-27. Sono le giornate iniziali fino alla sosta lunga per le Nazionali. Si parte il 22 agosto.
Questo il calendario:
1ª GIORNATA
Sabato 22 agosto 2026
- 18:30 Inter-Monza
- 18:30 Udinese-Como
- 20:45 Genoa-Napoli
- 20:45 Parma-Cagliari
Domenica 23 agosto 2026
- 18:30 Frosinone-Juventus
- 18:30 Venezia-Lecce
- 20:45 Atalanta-Sassuolo
- 20:45 Torino-Milan
Lunedì 24 agosto 2026
- 18:30 Bologna-Lazio
- 20:45 Roma-Fiorentina
2ª GIORNATA
Venerdì 28 agosto 2026
- 20:45 Milan-Venezia
Sabato 29 agosto 2026
- 18:30 Fiorentina-Frosinone
- 18:30 Monza-Udinese
- 18:30 Sassuolo-Torino
- 20:45 Juventus-Parma
Domenica 30 agosto 2026
- 18:30 Napoli-Como
- 20:45 Cagliari-Inter
- 20:45 Lazio-Genoa
Lunedì 31 agosto 2026
- 18:30 Lecce-Roma
- 20:45 Atalanta-Bologna
3ª GIORNATA
Venerdì 4 settembre 2026
- 20:45 Genoa-Como
Sabato 5 settembre 2026
- 15:00 Fiorentina-Torino
- 18:00 Inter-Napoli
- 20:45 Roma-Atalanta
Domenica 6 settembre 2026
- 15:00 Frosinone-Venezia
- 15:00 Parma-Monza
- 18:00 Bologna-Sassuolo
- 20:45 Juventus-Milan
Lunedì 7 settembre 2026
- 18:30 Cagliari-Lecce
- 20:45 Udinese-Lazio
4ª GIORNATA
Venerdì 11 settembre 2026
- 20:45 Venezia-Fiorentina
Sabato 12 settembre 2026
- 15:00 Genoa-Frosinone
- 18:00 Lazio-Milan / Sassuolo-Juventus
- 20:45 Atalanta-Cagliari
Domenica 13 settembre 2026
- 12:30 Torino-Roma
- 15:00 Como-Parma
- 15:00 Lecce-Monza
- 18:00 Napoli-Bologna
- 20:45 Lazio-Milan / Sassuolo-Juventus
Lunedì 14 settembre 2026
- 20:45 Inter-Udinese
5ª GIORNATA
Venerdì 18 settembre 2026
- 20:45 Monza-Sassuolo
Sabato 19 settembre 2026
- 15:00 Bologna-Torino
- 15:00 Udinese-Cagliari
- 18:00 Roma-Inter
- 20:45 Venezia-Lazio
Domenica 20 settembre 2026
- 12:30 Fiorentina-Napoli
- 15:00 Frosinone-Como
- 15:00 Parma-Genoa
- 18:00 Juventus-Atalanta
- 20:45 Milan-Lecce
Foto: logo Serie A