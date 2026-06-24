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Serie A, anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-27

24/06/2026 | 16:39:47

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La Lega Serie A pubblica già gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato 2026-27. Sono le giornate iniziali fino alla sosta lunga per le Nazionali. Si parte il 22 agosto.

Questo il calendario:

1ª GIORNATA

Sabato 22 agosto 2026

  • 18:30 Inter-Monza
  • 18:30 Udinese-Como
  • 20:45 Genoa-Napoli
  • 20:45 Parma-Cagliari

Domenica 23 agosto 2026

  • 18:30 Frosinone-Juventus
  • 18:30 Venezia-Lecce
  • 20:45 Atalanta-Sassuolo
  • 20:45 Torino-Milan

Lunedì 24 agosto 2026

  • 18:30 Bologna-Lazio
  • 20:45 Roma-Fiorentina

2ª GIORNATA

Venerdì 28 agosto 2026

  • 20:45 Milan-Venezia

Sabato 29 agosto 2026

  • 18:30 Fiorentina-Frosinone
  • 18:30 Monza-Udinese
  • 18:30 Sassuolo-Torino
  • 20:45 Juventus-Parma

Domenica 30 agosto 2026

  • 18:30 Napoli-Como
  • 20:45 Cagliari-Inter
  • 20:45 Lazio-Genoa

Lunedì 31 agosto 2026

  • 18:30 Lecce-Roma
  • 20:45 Atalanta-Bologna

3ª GIORNATA

Venerdì 4 settembre 2026

  • 20:45 Genoa-Como

Sabato 5 settembre 2026

  • 15:00 Fiorentina-Torino
  • 18:00 Inter-Napoli
  • 20:45 Roma-Atalanta

Domenica 6 settembre 2026

  • 15:00 Frosinone-Venezia
  • 15:00 Parma-Monza
  • 18:00 Bologna-Sassuolo
  • 20:45 Juventus-Milan

Lunedì 7 settembre 2026

  • 18:30 Cagliari-Lecce
  • 20:45 Udinese-Lazio

4ª GIORNATA

Venerdì 11 settembre 2026

  • 20:45 Venezia-Fiorentina

Sabato 12 settembre 2026

  • 15:00 Genoa-Frosinone
  • 18:00 Lazio-Milan / Sassuolo-Juventus
  • 20:45 Atalanta-Cagliari

Domenica 13 settembre 2026

  • 12:30 Torino-Roma
  • 15:00 Como-Parma
  • 15:00 Lecce-Monza
  • 18:00 Napoli-Bologna
  • 20:45 Lazio-Milan / Sassuolo-Juventus

Lunedì 14 settembre 2026

  • 20:45 Inter-Udinese

5ª GIORNATA

Venerdì 18 settembre 2026

  • 20:45 Monza-Sassuolo

Sabato 19 settembre 2026

  • 15:00 Bologna-Torino
  • 15:00 Udinese-Cagliari
  • 18:00 Roma-Inter
  • 20:45 Venezia-Lazio

Domenica 20 settembre 2026

  • 12:30 Fiorentina-Napoli
  • 15:00 Frosinone-Como
  • 15:00 Parma-Genoa
  • 18:00 Juventus-Atalanta
  • 20:45 Milan-Lecce

Foto: logo Serie A