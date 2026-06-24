Serie A, anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-27

24/06/2026 | 16:39:47

La Lega Serie A pubblica già gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato 2026-27. Sono le giornate iniziali fino alla sosta lunga per le Nazionali. Si parte il 22 agosto.

Questo il calendario:

1ª GIORNATA

Sabato 22 agosto 2026

18:30 Inter-Monza

18:30 Udinese-Como

20:45 Genoa-Napoli

20:45 Parma-Cagliari

Domenica 23 agosto 2026

18:30 Frosinone-Juventus

18:30 Venezia-Lecce

20:45 Atalanta-Sassuolo

20:45 Torino-Milan

Lunedì 24 agosto 2026

18:30 Bologna-Lazio

20:45 Roma-Fiorentina

2ª GIORNATA

Venerdì 28 agosto 2026

20:45 Milan-Venezia

Sabato 29 agosto 2026

18:30 Fiorentina-Frosinone

18:30 Monza-Udinese

18:30 Sassuolo-Torino

20:45 Juventus-Parma

Domenica 30 agosto 2026

18:30 Napoli-Como

20:45 Cagliari-Inter

20:45 Lazio-Genoa

Lunedì 31 agosto 2026

18:30 Lecce-Roma

20:45 Atalanta-Bologna

3ª GIORNATA

Venerdì 4 settembre 2026

20:45 Genoa-Como

Sabato 5 settembre 2026

15:00 Fiorentina-Torino

18:00 Inter-Napoli

20:45 Roma-Atalanta

Domenica 6 settembre 2026

15:00 Frosinone-Venezia

15:00 Parma-Monza

18:00 Bologna-Sassuolo

20:45 Juventus-Milan

Lunedì 7 settembre 2026

18:30 Cagliari-Lecce

20:45 Udinese-Lazio

4ª GIORNATA

Venerdì 11 settembre 2026

20:45 Venezia-Fiorentina

Sabato 12 settembre 2026

15:00 Genoa-Frosinone

18:00 Lazio-Milan / Sassuolo-Juventus

20:45 Atalanta-Cagliari

Domenica 13 settembre 2026

12:30 Torino-Roma

15:00 Como-Parma

15:00 Lecce-Monza

18:00 Napoli-Bologna

20:45 Lazio-Milan / Sassuolo-Juventus

Lunedì 14 settembre 2026

20:45 Inter-Udinese

5ª GIORNATA

Venerdì 18 settembre 2026

20:45 Monza-Sassuolo

Sabato 19 settembre 2026

15:00 Bologna-Torino

15:00 Udinese-Cagliari

18:00 Roma-Inter

20:45 Venezia-Lazio

Domenica 20 settembre 2026

12:30 Fiorentina-Napoli

15:00 Frosinone-Como

15:00 Parma-Genoa

18:00 Juventus-Atalanta

20:45 Milan-Lecce

Foto: logo Serie A