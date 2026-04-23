Serie A, anticipi e posticipi della 36esima giornata
23/04/2026 | 15:38:56
La Lega Serie A ha annunciato tramite un comunicato sul proprio sito le date e gli orari della 36esima giornata di campionato.
Ecco i giorni e gli orari comunicati dalla Lega Serie A:
36ª GIORNATA
08/05/2026 Venerdì 20.40 Torino Sassuolo DAZN/SKY
09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari Udinese DAZN
09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio Inter DAZN
09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce Juventus DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 12.30 Verona Como DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese Pisa DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina Genoa DAZN
10/05/2026 Domenica 18.00 Parma Roma DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 20.45 Milan Atalanta DAZN
11/05/2026 Lunedi 20.45 Napoli Bologna DAZN
Foto: sito Serie A