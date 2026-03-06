Serie A, anticipi e posticipi della 31esima giornata: Inter-Roma la sera di Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta
06/03/2026 | 14:30:58
La Lega Serie A ha annunciato tramite un comunicato sul proprio sito le date e gli orari della 31esima giornata di campionato.
Ecco i giorni e gli orari comunicati dalla Lega Serie A:
31ª GIORNATA
04/04/2026 Sabato 15.00 Lecce Atalanta DAZN
04/04/2026 Sabato 15.00 Sassuolo Cagliari DAZN
04/04/2026 Sabato 18.00 Verona Fiorentina DAZN
04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio Parma DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese Bologna DAZN
05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa Torino DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 20.45 Inter Roma ** DAZN
06/04/2026 Lunedi 15.00 Udinese Como DAZN
06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus Genoa DAZN/SKY
06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli Milan ** DAZN
Sono state comunicate anche le date per le semifinali di ritorno di Coppa Italia.
Ecco date e orari:
21/04/2026 Martedi 21.00 Inter Como
22/04/2026 Mercoledi 21.00 Atalanta Lazio
