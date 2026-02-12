Serie A, anticipi e posticipi della 27esima giornata
12/02/2026 | 15:30:53
La Lega Serie A ha annunciato tramite un comunicato sul proprio sito le date e gli orari della 27esima giornata di campionato.
Ecco gli orari comunicati dalla Lega Serie A:
27ª GIORNATA
27/02/2026 Venerdi 20.45 Parma Cagliari DAZN
28/02/2026 Sabato 15.00 Como Lecce DAZN
28/02/2026 Sabato 18.00 Verona Napoli DAZN
28/02/2026 Sabato 20.45 Inter Genoa DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 12.30 Cremonese – Milan DAZN
01/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo Atalanta DAZN
01/03/2026 Domenica 18.00 Torino Lazio DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 20.45 Roma Juventus DAZN
02/03/2026 Lunedi 18.30 Pisa Bologna DAZN
02/03/2026 Lunedi 20.45 Udinese Fiorentina DAZN/SKY
Foto: sito Serie A