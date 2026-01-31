Serie A, anticipi e posticipi della 25esima e 26esima giornata
31/01/2026 | 15:06:25
La Lega Serie A ha annunciato tramite un comunicato sul proprio sito le date egli orari della 25esima e 26esima giornata di campionato. Annunciato anche il recupero di Milan–Como, ora in programma mercoledì 18 febbraio alle 20:45.
Ecco gli orari comunicati dalla Lega Serie A:
25ª GIORNATA
13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa – Milan DAZN
14/02/2026 Sabato 15.00 Como Fiorentina DAZN
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio Atalanta DAZN
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter Juventus * DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese Sassuolo DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese Genoa DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma Verona DAZN
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari Lecce DAZN/SKY
26ª GIORNATA
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo Verona DAZN
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina – Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna Udinese DAZN/SKY
Foto: sito Serie A