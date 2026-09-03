Serie A, anticipi e posticipi dalla 6a alla 12a giornata

03/09/2026 | 16:38:59

La Lega Serie A ha reso noti anticipi, posticipi e l’assegnazione televisiva dei match compresi tra la 6ª e la 12ª giornata di Serie A Enilive 2026/2027. Di seguito la guida completa match per match di Serie A.

6ª GIORNATA

Sabato 10 ottobre 2026

Ore 15.00: Genoa – Fiorentina

Ore 18.00: Inter – Parma

Ore 20.45: Napoli – Frosinone

Domenica 11 ottobre 2026

Ore 12.30: Como – Roma

Ore 15.00: Lazio – Monza

Ore 15.00: Lecce – Bologna

Ore 18.00: Sassuolo – Milan

Ore 20.45: Cagliari – Juventus

Lunedì 12 ottobre 2026

Ore 18.30: Atalanta – Venezia

Ore 20.45: Torino – Udinese

7ª GIORNATA

Venerdì 16 ottobre 2026

Ore 18.30: Frosinone – Sassuolo

Ore 20.45: Monza – Cagliari

Sabato 17 ottobre 2026

Ore 15.00: Venezia – Napoli

Ore 18.00: Bologna – Inter

Ore 20.45: Roma – Genoa

Domenica 18 ottobre 2026

Ore 12.30: Udinese – Lecce

Ore 15.00: Fiorentina – Como

Ore 18.00: Milan – Atalanta

Ore 20.45: Juventus – Lazio

Lunedì 19 ottobre 2026

Ore 20.45: Parma – Torino

8ª GIORNATA

Venerdì 23 ottobre 2026

Ore 20.45: Cagliari – Bologna

Sabato 24 ottobre 2026

Ore 15.00: Como – Sassuolo

Ore 15.00: Torino – Monza

Ore 18.00: Napoli – Roma

Ore 20.45: Lazio – Parma

Domenica 25 ottobre 2026

Ore 12.30: Inter – Fiorentina

Ore 15.00: Atalanta – Frosinone

Ore 15.00: Genoa – Venezia

Ore 18.00: Lecce – Juventus

Ore 20.45: Udinese – Milan

9ª GIORNATA (Turno infrasettimanale)

Martedì 27 ottobre 2026

Ore 18.30: Sassuolo – Lazio

Ore 20.45: Roma – Cagliari

Ore 20.45: Torino – Como

Mercoledì 28 ottobre 2026

Ore 18.30: Milan – Bologna

Ore 18.30: Parma – Udinese

Ore 18.30: Venezia – Inter

Ore 20.45: Genoa – Juventus

Ore 20.45: Monza – Napoli

Giovedì 29 ottobre 2026

Ore 18.30: Frosinone – Lecce

Ore 20.45: Fiorentina – Atalanta

10ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre 2026

Ore 15.00: Bologna – Monza

Ore 18.00: Udinese – Roma

Ore 20.45: Milan – Inter

Domenica 1 novembre 2026

Ore 12.30: Como – Venezia

Ore 15.00: Frosinone – Torino

Ore 15.00: Lazio – Cagliari

Ore 18.00: Lecce – Genoa

Ore 20.45: Juventus – Napoli

Lunedì 2 novembre 2026

Ore 18.30: Sassuolo – Fiorentina

Ore 20.45: Atalanta – Parma

11ª GIORNATA

Venerdì 6 novembre 2026

Ore 20.45: Torino – Lecce

Sabato 7 novembre 2026

Ore 15.00: Cagliari – Frosinone

Ore 15.00: Venezia – Udinese

Ore 18.00: Parma – Bologna

Ore 20.45: Roma – Sassuolo

Domenica 8 novembre 2026

Ore 12.30: Napoli – Lazio

Ore 15.00: Genoa – Milan

Ore 15.00: Monza – Atalanta

Ore 18.00: Inter – Como

Ore 20.45: Fiorentina – Juventus

12ª GIORNATA

Sabato 21 novembre 2026

Ore 15.00: Como – Cagliari

Ore 15.00: Lazio – Lecce

Ore 18.00: Parma – Roma

Ore 20.45: Napoli – Torino

Domenica 22 novembre 2026

Ore 12.30: Sassuolo – Genoa

Ore 15.00: Milan – Frosinone

Ore 18.00: Bologna – Udinese

Ore 20.45: Atalanta – Inter

Lunedì 23 novembre 2026

Ore 18.30: Monza – Fiorentina

Ore 20.45: Juventus – Venezia

Foto: logo Serie A