Serie A, anticipi e posticipi dalla 6a alla 12a giornata
03/09/2026 | 16:38:59
La Lega Serie A ha reso noti anticipi, posticipi e l’assegnazione televisiva dei match compresi tra la 6ª e la 12ª giornata di Serie A Enilive 2026/2027. Di seguito la guida completa match per match di Serie A.
6ª GIORNATA
Sabato 10 ottobre 2026
- Ore 15.00: Genoa – Fiorentina
- Ore 18.00: Inter – Parma
- Ore 20.45: Napoli – Frosinone
Domenica 11 ottobre 2026
- Ore 12.30: Como – Roma
- Ore 15.00: Lazio – Monza
- Ore 15.00: Lecce – Bologna
- Ore 18.00: Sassuolo – Milan
- Ore 20.45: Cagliari – Juventus
Lunedì 12 ottobre 2026
- Ore 18.30: Atalanta – Venezia
- Ore 20.45: Torino – Udinese
7ª GIORNATA
Venerdì 16 ottobre 2026
- Ore 18.30: Frosinone – Sassuolo
- Ore 20.45: Monza – Cagliari
Sabato 17 ottobre 2026
- Ore 15.00: Venezia – Napoli
- Ore 18.00: Bologna – Inter
- Ore 20.45: Roma – Genoa
Domenica 18 ottobre 2026
- Ore 12.30: Udinese – Lecce
- Ore 15.00: Fiorentina – Como
- Ore 18.00: Milan – Atalanta
- Ore 20.45: Juventus – Lazio
Lunedì 19 ottobre 2026
- Ore 20.45: Parma – Torino
8ª GIORNATA
Venerdì 23 ottobre 2026
- Ore 20.45: Cagliari – Bologna
Sabato 24 ottobre 2026
- Ore 15.00: Como – Sassuolo
- Ore 15.00: Torino – Monza
- Ore 18.00: Napoli – Roma
- Ore 20.45: Lazio – Parma
Domenica 25 ottobre 2026
- Ore 12.30: Inter – Fiorentina
- Ore 15.00: Atalanta – Frosinone
- Ore 15.00: Genoa – Venezia
- Ore 18.00: Lecce – Juventus
- Ore 20.45: Udinese – Milan
9ª GIORNATA (Turno infrasettimanale)
Martedì 27 ottobre 2026
- Ore 18.30: Sassuolo – Lazio
- Ore 20.45: Roma – Cagliari
- Ore 20.45: Torino – Como
Mercoledì 28 ottobre 2026
- Ore 18.30: Milan – Bologna
- Ore 18.30: Parma – Udinese
- Ore 18.30: Venezia – Inter
- Ore 20.45: Genoa – Juventus
- Ore 20.45: Monza – Napoli
Giovedì 29 ottobre 2026
- Ore 18.30: Frosinone – Lecce
- Ore 20.45: Fiorentina – Atalanta
10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre 2026
- Ore 15.00: Bologna – Monza
- Ore 18.00: Udinese – Roma
- Ore 20.45: Milan – Inter
Domenica 1 novembre 2026
- Ore 12.30: Como – Venezia
- Ore 15.00: Frosinone – Torino
- Ore 15.00: Lazio – Cagliari
- Ore 18.00: Lecce – Genoa
- Ore 20.45: Juventus – Napoli
Lunedì 2 novembre 2026
- Ore 18.30: Sassuolo – Fiorentina
- Ore 20.45: Atalanta – Parma
11ª GIORNATA
Venerdì 6 novembre 2026
- Ore 20.45: Torino – Lecce
Sabato 7 novembre 2026
- Ore 15.00: Cagliari – Frosinone
- Ore 15.00: Venezia – Udinese
- Ore 18.00: Parma – Bologna
- Ore 20.45: Roma – Sassuolo
Domenica 8 novembre 2026
- Ore 12.30: Napoli – Lazio
- Ore 15.00: Genoa – Milan
- Ore 15.00: Monza – Atalanta
- Ore 18.00: Inter – Como
- Ore 20.45: Fiorentina – Juventus
12ª GIORNATA
Sabato 21 novembre 2026
- Ore 15.00: Como – Cagliari
- Ore 15.00: Lazio – Lecce
- Ore 18.00: Parma – Roma
- Ore 20.45: Napoli – Torino
Domenica 22 novembre 2026
- Ore 12.30: Sassuolo – Genoa
- Ore 15.00: Milan – Frosinone
- Ore 18.00: Bologna – Udinese
- Ore 20.45: Atalanta – Inter
Lunedì 23 novembre 2026
- Ore 18.30: Monza – Fiorentina
- Ore 20.45: Juventus – Venezia
Foto: logo Serie A