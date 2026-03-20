Serie A, anticipi e posticipi dalla 32esima alla 34esima giornata
20/03/2026 | 16:56:10
La Lega Serie A ha annunciato tramite un comunicato sul proprio sito le date e gli orari dalla 32esima alla 34esima giornata di campionato.
Ecco gli orari comunicati dalla Lega Serie A:
32ª GIORNATA
10/04/2026 Venerdi 20.45 Roma – Pisa DAZN/SKY
11/04/2026 Sabato 15.00 Cagliari Cremonese DAZN
11/04/2026 Sabato 15.00 Torino Verona DAZN
11/04/2026 Sabato 18.00 Milan Udinese DAZN
11/04/2026 Sabato 20.45 Atalanta Juventus DAZN/SKY
12/04/2026 Domenica 12.30 Genoa Sassuolo DAZN
12/04/2026 Domenica 15.00 Parma Napoli DAZN
12/04/2026 Domenica 18.00 Bologna Lecce DAZN/SKY
12/04/2026 Domenica 20.45 Como Inter DAZN
13/04/2026 Lunedi 20.45 Fiorentina Lazio DAZN
33ª GIORNATA
17/04/2026 Venerdi 18.30 Sassuolo Como DAZN
17/04/2026 Venerdì 20.45 Inter Cagliari DAZN/SKY
18/04/2026 Sabato 15.00 Udinese Parma DAZN
18/04/2026 Sabato 18.00 Napoli Lazio DAZN
18/04/2026 Sabato 20.45 Roma Atalanta DAZN/SKY
19/04/2026 Domenica 12.30 Cremonese Torino DAZN
19/04/2026 Domenica 15.00 Verona Milan DAZN
19/04/2026 Domenica 18.00 Pisa Genoa DAZN/SKY
19/04/2026 Domenica 20.45 Juventus Bologna DAZN
20/04/2026 Lunedi 20.45 Lecce Fiorentina DAZN
34ª GIORNATA
24/04/2026 Venerdi 20.45 Napoli Cremonese DAZN
25/04/2026 Sabato 15.00 Parma Pisa DAZN
25/04/2026 Sabato 18.00 Bologna Roma DAZN
25/04/2026 Sabato 20.45 Verona Lecce DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 12.30 Fiorentina Sassuolo DAZN
26/04/2026 Domenica 15.00 Genoa – Como DAZN
26/04/2026 Domenica 18.00 Torino Inter DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 20.45 Milan Juventus DAZN
27/04/2026 Lunedi 18.30 Cagliari – Atalanta DAZN
27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio Udinese DAZN/SKY
Foto: sito Serie A