Serie A, al via la 7ª giornata: apre le danze Spal-Parma. Il quadro completo

Archiviato il turno infrasettimanale, torna la Serie A con la sua 7ª giornata. Tris di anticipi del sabato, poi sei gare di domenica, con il gran finale di San Siro dove andrà in scena l’attesissimo derby d’Italia tra Inter e Juve. Domani apre le danze Spal-Parma alle ore 15, poi alle 18 in campo Verona-Samp, mentre in prima serata tocca a Genoa e Milan. Di seguito il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano (ricordiamo che Brescia-Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre):

Sabato 5 ottobre 2019

15:00 Spal-Parma

18:00 Verona-Sampdoria

20:45 Genoa-Milan

Domenica 6 ottobre 2019

12:30 Fiorentina-Udinese

15:00 Atalanta-Lecce

15:00 Bologna-Lazio

15:00 Roma-Cagliari

18:00 Torino-Napoli

20:45 Inter-Juventus

Brescia-Sassuolo rinviata al 18 dicembre

CLASSIFICA: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Roma 11; Cagliari, Lazio 10; Parma, Torino 9; Fiorentina, Bologna 8; Udinese 7; Milan, Brescia, Sassuolo, Lecce, Verona 6; Genoa 5; Sampdoria, Spal 3.