Serie A, al via la 29ª giornata: oggi Toro-Lazio e Genoa-Juve. Il programma completo

Tutto pronto per la 29esima giornata di Serie A. Oggi in programma i primi due anticipi: Toro-Lazio e Genoa-Juve, due sfide importantissime in chiave scudetto, e non solo. Di seguito il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano.

Martedì 30 giugno

19:30 Torino-Lazio

21:45 Genoa-Juventus

Mercoledì 1 luglio

19:30 Bologna-Cagliari

19:30 Inter-Brescia

21:45 Fiorentina-Sassuolo

21:45 Lecce-Sampdoria

21:45 Spal-Milan

21:45 Verona-Parma

Giovedì 2 luglio

19:30 Atalanta-Napoli

21:45 Roma-Udinese

CLASSIFICA: Juventus 69; Lazio 65; Inter 61; Atalanta 57; Roma 48; Napoli 45; Milan 42; Parma, Verona 39; Cagliari, 38; Bologna 37; Sassuolo 34; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria, Genoa 26; Lecce 25; Spal, Brescia 18.