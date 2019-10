Serie A, al via l’8ª giornata: apre le danze Lazio-Atalanta. Il programma completo

Archiviata la sosta per le nazionali, riparte la Serie A. Oggi prende il via l’8a giornata del massimo campionato italiano: apre le danze Lazio-Atalanta alle ore 15, poi alle 18 in campo Napoli e Verona, mentre in prima serata toccherà a Juve-Bologna. Di seguito il quadro completo di questo turno di Serie A.

Sabato 19 ottobre

15:00 Lazio-Atalanta

18:00 Napoli-Verona

20:45 Juventus-Bologna

Domenica 20 ottobre

12:30 Sassuolo-Inter

15:00 Cagliari-Spal

15:00 Sampdoria-Roma

15:00 Udinese-Torino

18:00 Parma-Genoa

20:45 Milan-Lecce

Lunedì 21 ottobre

20:45 Brescia-Fiorentina

CLASSIFICA: Juventus 19; Inter 18; Atalanta 16; Napoli 13; Roma 12; Lazio, Cagliari, Fiorentina 11; Torino 10; Verona, Bologna, Parma, Milan 9; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Spal, Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3.