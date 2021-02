Serie A, 6 gli squalificati dal giudice sportivo: c’è Lazzari grazie alla prova tv

Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per un turno 6 giocatori. Non ci saranno nel prossimo turno Simone Bastoni e Martin Erlic dello Spezia, Federico Dimarco dell’Hellas Verona, Wesley Hoedt della Lazio e Adrien Rabiot della Juventus.

Una giornata di squalifica anche per Manuel Lazzari, dopo la prova tv per espressione blasfema. Questa la motivazione del giudice sportivo, dopo la gara contro l’Inter di domenica sera: “Ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.33 del 15 febbraio 2021) in merito alla condotta del calciatore Manuel Lazzari consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 7° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;