Serie A: 5 squalificati, anche Bijol e Piccoli. Genoa, multa da 25mila

Il Giudice Sportivo ha squalificato cinque calciatori, tutti per una giornata, per il prossimo turno. Si tratta di Otoa, Belahyane, Bijol, Ginetis e Piccoli. Fermato per una giornata anche Patrick Vieira, allenatore del Genoa. Il club rossoblù inoltre dovrà pagare 25mila euro di multa per un fumogeno che ha colpito Mandas, portiere della Lazio, con momentanea sospensione della partita.

Foto: Instagram Vieira