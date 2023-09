Serie A, 3 i calciatori squalificati per la 5a giornata

Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni in merito alle squalifiche dopo la 4^ giornata di campionato, con 3 giocatori squalificati in vista della prossima gara:

Una giornata di squalifica

– Federico Baschirotto, Lecce: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco

– Luca Caldirola, Monza: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

– Mateusz Wieteska, Cagliari: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

Foto: logo Serie A