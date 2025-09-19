Serie A 2025/26: Napoli favorito nella corsa al tricolore, Inter e Juventus in agguato

La nuova stagione di Serie A 2025/26 si apre con un quadro chiaro ma intrigante: il Napoli si presenta da detentore del titolo e, stando alle prime valutazioni dei bookmaker, rimane il grande favorito per confermare il successo dello scorso anno. La squadra di Antonio Conte ha mostrato sin dalle prime battute continuità, solidità difensiva e qualità offensiva, elementi che ne fanno il punto di riferimento della lotta al vertice. Con la rosa competitiva e senza cambi traumatici, il Napoli punta a restare protagonista anche in Champions League, ma la pressione del campionato sarà altissima.

La stagione si preannuncia intensa, con i campioni in carica chiamati a difendere il tricolore dagli assalti dei rivali storici. Le quote sullo scudetto parlano chiaro: Napoli a 2,30, Inter a 3,85 e Juventus a 7,00. Nonostante una partenza al di sotto delle aspettative, i neroazzurri restano considerati competitivi, mentre i bianconeri, galvanizzati dalla vittoria sull’Inter, hanno acquisito la carica e la convinzione necessarie per lottare fino alla fine. Milan e Roma inseguono a distanza, con valori intorno a 8,50 e 9,00, e hanno già mostrato alti e bassi; squadre come Atalanta e Como, seppur quotate più alte (61,00), potrebbero riservare sorprese. Alla luce delle attuali valutazioni, la corsa al titolo sembra poter ridursi a un duello serrato tra Napoli e Inter, con la Juventus pronta, anzi prontissima, a inserirsi.

Anche la parte centrale della classifica si prospetta interessante. Squadre come Bologna, Lazio e Fiorentina hanno obiettivi diversi ma tutte puntano a fare bene e a inserirsi nella corsa europea. I club storici, pur partendo con quote alte (Bologna 71,00; Lazio e Fiorentina 101,00), potrebbero rappresentare la sorpresa del campionato, soprattutto se riusciranno a trovare continuità e sfruttare eventuali passi falsi dei grandi. La Serie A resta un torneo imprevedibile, dove anche le squadre medio-piccole possono incidere in maniera significativa.

La parte destra della classifica, invece, appare già delineata: Cagliari, Verona, Parma, Genoa, Lecce, Sassuolo, Cremonese, Udinese e Pisa partono con quote altissime (1501.00), a indicare il rischio concreto di dover anzitutto lottare per evitare la retrocessione. Anche il Torino è inserito in questo gruppo di squadre, ma in successo in casa Roma ha forse aperto scenari inattesi. Come sempre comunque, ogni campionato riserva sorprese e possibili rimonte; non escludiamo possibili outsider che potrebbero sorprendere, magari ribaltando i pronostici iniziali e rendendo la lotta per la salvezza ancora più emozionante.

Infine, la stagione 2025/26 della Serie A promette spettacolo e grande equilibrio, soprattutto in vetta. Il Napoli, ha il compito di confermare quanto fatto nella passata stagione, mentre Inter, Juventus e Milan inseguono e sperano in un passo falso dei campioni in carica. I tifosi possono attendersi sfide appassionanti e risultati inaspettati, in un campionato che si preannuncia più competitivo che mai.