Serie A 2025-26: il Mondiale per Club può farla slittare di due settimane. Ma c’è un altro problema…

Nella riunione andata in scena nella giornata di ieri tra i rappresentanti dei 20 club di Serie A, tra i temi principali c’è stato il calendario in vista della prossima stagione, quella 2025/2026 che vedrà anche l’onda lunga del nuovo Mondiale per Club che si concluderà a metà luglio e inoltre sarà precedente al Mondiale di calcio del 2026.

Per quanto riguarda la Serie A – riporta in questo senso Calcio e Finanza -, la proposta è stata quella di iniziare nel weekend del 23-24 agosto, quindi in ritardo rispetto all’usuale data di partenza. Ipotesi che ha trovato d’accordo anche Inter e Juventus, proprio le due squadre impegnate nel torneo FIFA degli Stati Uniti. Ma c’è un altro problema, ovvero il Mondiale 2026, con le Nazionali che chiederanno, certamente, di poter anticipare i campionati per permettere poi di avere a disposizione quanto prima i calciatori.

Il prossimo 5 dicembre a Miami – ricordiamo – verranno effettuati i sorteggi del Mondiale per Club. Il prossimo 30 novembre, al termine di Atletico Mineiro-Botafogo, si conoscerà l’ultima partecipante a un torneo che comprende 32 squadre, tra cui Inter e Juventus.

Foto: sito FIFA