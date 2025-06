Serie A 2024-25, tutte le date: due turni infrasettimanali e quattro soste Nazionali

05/06/2025 | 13:35:00

La Lega Serie A ha reso note le date della stagione 2025-2026 e che vedrà il Napoli difendere il titolo di campione d’Italia. Si partirà il 24 agosto e si concluderà il 24 maggio 2026 mentre le soste per le Nazionali saranno in totale quattro: la prima il 7 settembre, la seconda il 12 ottobre, la terza il 16 novembre e l’ultima il 23 marzo. Saranno invece due i turni infrasettimanali: il primo il 29 ottobre (è un mercoledì) e il secondo martedì 6 gennaio

Inizio

24/08/2025

Turni infrasettimanali

mercoledì 29/10/2025

martedì 6/01/2026

Soste per le Nazionali

07/09/2025

12/10/2025

16/11/2025

29/03/2026

Ultima giornata

domenica 24/05/2026

FOTO: X Serie A