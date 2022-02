Serie A 2022/23, possibile inizio a Ferragosto. Si sospende il campionato a metà novembre

Se siamo nel vivo della stagione 2021/22, si sta già pensando a quella successiva. Il motivo è presto detto: in inverno si giocheranno i mondiali in Qatar, competizione che porterà a modifiche sostanziali del calendario. Ne parla questa mattina la Gazzetta dello Sport, scrivendo come si dovrebbe ripartire prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, con il gran finale in programma per domenica 4 giugno 2023. La Serie A giocherà domenica 13 novembre, prima di lasciare spazio alle nazionali impegnate in Qatar. Ancora da definire i tempi della ripartenza: difficile venga riproposto il Boxing Day, con le squadre in campo il 26 dicembre, e poi ancora tra fine anno e inizio 2023. Più probabile si posticipi la ripresa alla prima settimana del nuovo anno, magari giovedì 5. In questo caso l’interruzione salirebbe a 53 giorni, comprensivi di sette fine settimana. Quel che è certo, scrive la fonte, è che fino allo stop si giocherà praticamente sempre tra weekend e mercoledì. Se lo spazio infrasettimanale non sarà dedicato alle coppe europee, allora verrà riempito con i turni di campionato.

FOTO: Twitter Torino