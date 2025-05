SERGIU PERCIUN, UN TALENTO GRANATA PRONTO A BRILLARE

12/05/2025 | 15:00:28

Nel giorno del suo compleanno, Sergiu Perciun viene richiamato dalla panchina da Paolo Vanoli e fa l’esordio in Serie A con la maglia del Torino subentrando a Elmas al 78′ nel finale della sfida contro l’Udinese. Il trequartista moldavo, da agosto 2023 legato al Toro con un contratto da professionista, è uno dei punti fermi in Primavera. A giugno 2024 era arrivato anche il prolungamento di contratto con firma fino al 2027, quest’anno una stagione iniziata ai box per infortunio e conclusa tornando protagonista.

Dotato di qualità tecniche importanti e di un buon tiro, Perciun ama agire alle spalle delle punte, nella posizione di trequartista. All’occorrenza può essere impiegato anche sulla linea mediana o come esterno d’attacco, sulla corsia di sinistra. Con le sue doti è in grado di offrire buone soluzioni tra le linee, sfruttando gli spazi per trovare corridoi per i compagni o calciare verso la porta avversari

Nato e cresciuto in Moldavia, Perciun si è formato nell’accademia Radu Rebeja, ricevendo la chiamata del Torino nel 2022. Da lì, il volo per l’Italia e il passaggio in maglia granata, dove inizialmente ha trovato spazio con l’U17, diventandone subito un punto fermo a suon di gol e assist, diventando un punto fermo della formazione di Aniello Parisi nel giro di sei mesi. A gennaio così viene promosso in Under 18 con Antonino Asta, dove trova spazio e cresce ulteriormente. Chiude la prima stagione in Italia con 25 presenze tra Under 17 e Under 18 impreziosite da 9 gol e 5 assist. Promosso nell’U18 a metà della sua prima stagione in Piemonte, ha poi concluso nel migliore dei modi convincendo il Torino a blindarlo col primo contratto da professionista e promuoverlo nella Primavera. In totale, ha raccolto finora più di cento presenze con le giovanili del Toro, con un bottino di 23 gol segnati. Perciun è inoltre uno dei titolari delle Nazionali giovanili della Moldavia, dove attualmente rappresenta l’U21.

Nella sfida di ieri contro l’Inter, Vanoli gli ha concesso un’altra chance, segno che il tecnico crede nelle potenzialità del giovane talento. E, per poco, Perciun non sforna un assist dal grande contenuto tecnico. Imbucato all’interno dell’area di rigore, il talento moldavo vede l’arrivo di Vlasic alle sue spalle e gli lascia la palla con un grande colpo di tacco. Solo un miracoloso intervento di Calhanoglu cancella l’occasione per accorciare le distanze al Torino, ma il grande gesto tecnico di Perciun rimane. E potrebbe essere solo l’inizio…

Foto: Instagram Perciun