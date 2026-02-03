Sergio Ramos vicino al Siviglia. Prima il ritorno in campo, poi potrebbe diventare presidente

03/02/2026 | 12:15:16

Sergio Ramos è vicino a un ritorno al Siviglia, come riportato da AS.. Il difensore è svincolato da dicembre dopo l’esperienza al Monterrey e, nonostante sia pronto ad acquistare la società (o una parte di essa è ancora da chiarire) potrebbe tornare in campo con gli andalusi. Ramos ha già vestito la maglia del Siviglia nella stagione 2023/24 ma soprattutto nel periodo 1996-2005, prima degli anni d’oro al Real Madrid. Il Siviglia dopo il KO con il Maiorca nell’ultima giornata di Liga è scivolato al quindicesimo posto e l’esperienza di Ramos potrebbe rivelarsi utile in una situazione di grossa difficoltà.

foto instagram ramos