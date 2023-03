Sergio Ramos si difende: “Non ho mai offeso Parigi. Non cerchiamo qualcosa dove non c’è niente”

Dopo il video diffuso da Movistar nel quale Sergio Ramos è stato incolpato di aver offeso Parigi con un’espressione volgare, il difensore centrale ha così risposto su Twitter: “Di solito non mi soffermo su questi argomenti, ma non voglio riconoscere qualcosa che non è successo. Non dico mai ‘Parigi’ in quel video, emetto un suono di delusione ‘pssss’ o ‘pfff’ nel contesto di un’espressione (grezza, è vero) che siamo abituati a dire nel calcio. Non inventiamo, non cerchiamo qualcosa dove non c’è niente“.

Foto: Instagram Sergio Ramos