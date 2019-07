Il difensore del Real Madrid Sergio Ramos, ha parlato in mixed zone al termine della gara persa contro l’Atletico Madrid per 7-3. Ecco le sue dichiarazioni: “Perdere ci può stare, in questo modo è preoccupante. Per noi era un’amichevole, per loro no. Dobbiamo dimenticare in fretta la scorsa stagione. Abbiamo vinto molto in passato, ma le nostra voglia di vincere è rimasta intatta”.