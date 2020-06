Sergio Ramos: “Ripresa del calcio importante per tutto il Paese”

Il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Movistar TV, a seguito della vittoria per 3-1 contro l’Eibar all’interno della quale ha trovato anche una rete.

“Io sto bene. Sono contento per i tre punti e per il ritorno in campo. È stato strano scendere in campo in queste condizioni, ma riprendere a giocare a calcio era importante per tutto il Paese.”

Foto: Twitter personale