Sergio Ramos riparte dalla panchina. Luis Henrique: “Suo atteggiamento encomiabile”

In Spagna sta diventando quasi un caso. Sergio Ramos è partito dalla panchina anche ieri nella partita contro il Kosovo, poi vinta 3-1. Solo nel secondo tempo è entrato al posto di Garcia al 80′. Il tecnico Luis Henrique ha parlato così sulla questione: “E ‘molto più semplice. Il suo atteggiamento è encomiabile, i veri leader sono quelli che fanno sempre i conti, non solo in campo. Metto chi sta meglio, Sergio sta bene, ma è appena uscito da un infortunio. L’unico quello che chiedo loro è che seguano sempre l’esempio di Ramos, che aggiunge in campo e fuori, che è molto difficile perché l’ego dei giocatori lo assorbe, ma Sergio lo ha ben chiaro”.

Foto: Twitter Spagna