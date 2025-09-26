Sergio Ramos rende omaggio a Busquets: “Hai sempre brillato per classe, visione di gioco e qualità, ma soprattutto per la tua umiltà e autenticità”

26/09/2025 | 17:55:58

Sergio Ramos ha voluto omaggiare Sergio Busquets, per tanti anni suo rivale in Spagna ma anche compagno di Nazionale.

Queste le sue parole sui social per rendere omaggio al compagno che si è ritirato stamane: “Busi, sei la definizione di come essere eccezionali senza smettere di essere una persona normale. Rivale per la maggior parte delle volte, compagno in altre, hai sempre brillato per classe, visione di gioco e qualità, ma soprattutto per la tua umiltà e autenticità. Il calcio perde uno dei centrocampisti più brillanti con cui abbia giocato. Grazie per essere stato un grande giocatore, compagno e amico. Ti auguro il meglio per il futuro”.

Foto: Instagram personale