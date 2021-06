Sergio Ramos: “Questo è un arrivederci, prima o poi tornerò. Ora affronterò una nuova sfida”

Sergio Ramos lascia ufficialmente il Real Madrid. Ieri sera è arrivato l’annuncio da parte del club e questa mattina, in una conferenza stampa d’addio, l’ex capitano dei blancos ha voluto ringraziare tutti per questi 16 anni passati con il Real. “È arrivato il momento, uno dei più difficili della mia vita. Uno non è mai preparato a dire addio a questo club (scoppia in lacrime, ndr). Sono arrivato quando ero solo un ragazzino, a 19 anni. Voglio ringraziare in primo luogo la mia famiglia, che è stata sempre con me nel bene e nel male, ma anche al mio club, al presidente per tutto il suo affetto, ai compagni, agli allenatori, a tutti i lavorati del Real Madrid. Questo club per me è una vera famiglia. È inevitabile emozionarmi, sono stato qui 16 anni. Ringrazio ovviamente anche i tifosi, li porterò sempre nel mio cuore e mi sarebbe piaciuto salutarli al Bernabéu. Questi 22 titoli sono stati frutto di grandi sacrifici e professionalità. Si chiude un percorso unico nella mia vita, niente sarà come quello che ho vissuto al Real Madrid”.

Poi sul futuro. “Ora affronterò una nuova sfida con la volontà di dimostrare le mie qualità e di aggiungere qualche titolo al mio palmarès. Questo è solo un arrivederci, perché prima o poi tornerò”.

FOTO: Twitter Sergio Ramos