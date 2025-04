Sergio Ramos: “Mondiale per Club? L’obiettivo è superare il girone”

Sergio Ramos, giocatore del Momterray ha parlato alla FIFA, soffermandosi sulle ambizioni del suo club “Soprattutto il fanatismo che ha il tifoso, perché conoscevo il paese in modo diverso, più turistico. Ma è vero che quando sono arrivato qui e ho conosciuto i tifosi, il sentimento che hanno… per esempio, nella liga argentina, lo vivono molto dall’interno, dipende dall’umore se la tua squadra vince o meno. .

Questo lo ignoravo fino a quando non sono arrivato qui – ha proseguito nel racconto -. Alla fine, questo fa sì che il calcio venga vissuto con tanta passione. Anche per il giocatore è molto motivante poter ripagare i propri tifosi con vittorie, successi e titoli”. E in estate incrocerà diverse squadre europee al Mondiale per Club, tra cui Inter, River Plate e Urawa Red Diamonds: “L’obiettivo è competere alla pari con qualsiasi avversario – ha garantito Ramos -. Alla fine, è qualcosa che non è negoziabile, l’atteggiamento. Nel calcio, grazie a piccoli dettagli, possono succedere tante cose, ma c’è qualcosa che non si negozia, ed è il tuo impegno, il tuo sforzo e la tua dedizione”.

Spiegando ulteriormente: “Qualunque cosa accada, perché nel calcio può succedere di tutto, tornare sempre a casa con la coscienza tranquilla di aver dato la tua migliore versione. Il nostro obiettivo è fare una buona figura, cercare, naturalmente, di superare la fase a gironi, e da lì vedremo. In questo tipo di competizioni ci sono sempre squadre e nazionali che sorprendono”. Al momento Sergio Ramos è alle prese con un infortunio muscolare.