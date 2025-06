Sergio Ramos: “Mbappé merita il Pallone d’oro, gliene darei quattro o cinque”

17/06/2025 | 14:57:15

Dall’altra parte del mondo, ma sempre con le idee chiare. Sergio Ramos, oggi al Monterrey, ha parlato in conferenza stampa e non ha avuto dubbi su chi debba vincere il prossimo Pallone d’Oro: Kylian Mbappé: “Lo darei sempre a Mbappé. Non solo perché siamo amici, ma per quello che ha fatto vedere in campo. Ha segnato tanto, ha vinto la Scarpa d’Oro, è stato determinante nonostante la sua squadra non abbia vinto tutto”. Per l’ex capitano del Real Madrid, Mbappé ha già la stoffa per scrivere la storia: “Se fosse per me, oggi avrebbe già 4 o 5 Palloni d’Oro in bacheca. Ha tutto: talento, costanza, spirito competitivo. È un fuoriclasse che può solo migliorare”. Ramos ha poi aggiunto di essere concentrato ora sul suo presente al Monterrey, che parteciperà al prossimo Mondiale per Club: “Il Real resta sempre il favorito in ogni competizione, ma oggi io sono focalizzato sul fare bene con questa squadra. Sono molto motivato”. Foto: Instagram personale