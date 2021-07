Sergio Ramos, le prime parole da giocatore del PSG: “Il miglior club per continuare a vincere”

Comincia la nuova avventura di Sergio Ramos al PSG dopo i 16 anni passati al Real Madrid. Queste le prime parole del difensore 35enne tramite il proprio profilo Twitter:

“Il miglior posto per continuare a sognare, il miglior club per continuare a vincere. Daremo tutto noi stessi per arrivare all’obiettivo. Forza PSG!”

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis #WeAreParis pic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021

Foto: Twitter PSG