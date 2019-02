Sergio Ramos, la Uefa apre un’indagine per il giallo volontario in Champions

La commissione etica e disciplinare dell’UEFA ha deciso di aprire un’indagine su Sergio Ramos in seguito al cartellino giallo volontario preso contro l’Ajax nell’andata degli ottavi di Champions League. Il difensore del Real Madrid era stato ammonito per un fallo su Dolberg sul risultato di 1-2, ammettendo nel post-partita l’intenzionalità del suo gesto in modo da saltare il ritorno e “pulire” le sue diffide in vista della fase successiva. Questo il comunicato della UEFA: “In seguito a un’indagine disciplinare da parte degli ispettori della Uefa e in accordo con l’articolo 55 del regolamento disciplinare della UEFA è stato aperto un procedimento contro il Real Madrid e il giocatore Sergio Ramos in seguito al match degli ottavi di finale di UEFA Champions League fra l’Ajax e il Real Madrid giocata il 13 febbraio in Olanda. Il motivo è per aver ricevuto di proposito un cartellino giallo violanda l’articolo 15. Il caso sarà dibattuto dalla camera di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa il 28 febbraio”.

Foto: futbolblancos