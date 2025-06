Sergio Ramos: “Il Mondiale per Club può segnare un prima e un dopo per il calcio americano”

08/06/2025 | 18:22:50

Sergio Ramos, difensore del Monterrey, ha parlato in vista del Mondiale per club che si appresta a giocare: “Il Mondiale per Club può essere la spinta di cui il calcio americano ha bisogno. La base di tifosi cresce, ma è ancora in costruzione. Competizioni così, con squadre storiche e giocatori di fama, possono segnare un prima e un dopo” le parole riportate da Footboom.

FOTO: Instagram Sergio Ramos