Sergio Ramos: “Il mio futuro non è stato deciso. San Diego? Non sono mai stato lì”

Intervenuto ai microfoni di Movistar+, il difensore del Siviglia, Sergio Ramos, ha così parlato del suo futuro: “Cosa farò la prossima stagione? Non ne sono sicuro, vivo alla giornata. Vivo nel presente, il futuro è sconosciuto. Nel mio caso al momento non è stato deciso nulla. San Diego? Non ci sono mai stato, non so cosa significhi vivere lì”.

Foto: Twitter Siviglia